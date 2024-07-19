Украина за неделю до старта в еврокубках лишилась места в Лиге конференций: что произошло

Клубы Украинской Премьер-лиги (УПЛ) приняли решение удовлетворить просьбу СК "Днепр-1" и вывести его из числа участников чемпионата страны по футболу в новом сезоне. Это означает, что команда 25 июля не сможет стартовать в Лиге конференций, где должна была сыграть с венгерской "Академией Пушкаша" во втором квалификационном раунде.

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Об исключении днепрян из числа учасnников УПЛ, говорится на официальном сайте организации. Согласно правилам Европейского футбольного союза (УЕФА) Украина не сможет заменить "Днепр-1" на другого участника. Таким образом, в новом еврокубковом сезоне нашу страну будут представлять четыре команды, а не пять.

В УПЛ пока не определились, кто будет выступать в чемпионате вместо снявшегося клуба из Днепра. Существует два варианта – либо это будет "Минай", либо победитель переходного турнира, в котором кроме ужгородцев сыграют "Металлист-1925", "Левый берег" и "Эпицентр". Окончательное решение будет принимать исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Что касается европейских кубков, то здесь сыграют "Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов, "Кривбасс" в Лиге Европы и житомирское "Полесье" в Лиге конференций. "Горняки" напрямую попали в основную сетку, а вот всем остальным придется участвовать в квалификациях своих турниров.

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