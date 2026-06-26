Украина вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу, обыграв в Швейцарию в серии пенальти: как это было 20 лет назад. Видео

Ровно 20 лет назад сборная Украины по футболу добыла одну из самых знаковых побед в своей истории. 26 июня 2006 года на своем первом чемпионате мира, который в тот год принимала Германии, "сине-желтые" под руководством Олега Блохина вышли в четвертьфинал.

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Наша команда предсказуемо второе место в группе с Испанией, Саудовской Аравией и Тунисом. Потерпев фиаско в стартовой игре с "фурией рохой" 0:4, украинцы затем разбили с аналогичным счетом саудитов, а в решающей игре благодаря голу с пенальти Андрея Шевченко были сильнее африканцев.

В 1/8 финала соперником сборной Блохина стала Швейцария, которая сенсационно опередила в своем квартете Францию. Игра двух представителей Европы состоялась в Кельне и не порадовала зрителей большим количеством голевых моментов. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0 и обладатель путевки в четвертьфинал определялся в серии пенальти.

Здесь главным героем стал вратарь "сине-желтых" Александр Шовковский. Он стал первым в истории голкипером, которые смог не пропустить в послематчевых 11-метровых. Решающий точный удар нанес Олег Гусев – 3:0.

Украина повторила рекорд Сенегала, который в 2002-м на дебютном для себя мундиале также вышел в 1/4 финала. К слову, потом подопечные Блохина на этой стадии без шансов проиграли будущим чемпионам итальянцам – 0:3.

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