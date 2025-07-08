В рамках подготовки к осенним отборочным матчам ЧМ-2026 сборная Украины провела два матча в канадском Торонто, на поле которого пройдут игры предстоящего Мундиаля.

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В первой игре турнира нашим соперником была сборная Канады, которая готовится к своему третьему чемпионату мира. На двух предыдущих Мундиалях эта сборная не набрала ни одного очка и не выходила из группы. Только в конце матча с канадцами подопечные Сергея Реброва, как говорится, встрепенулись, уступая с неприличным счетом - 0:4. Окончательный результат - поражение сборной Украины со счетом 2:4.

Сборная Новой Зеландии, которая уже обеспечила себе место среди 48 финалистов ЧМ-2026, была нашим вторым соперником. В рейтинге ФИФА сборная Украины располагается на 25-м месте, футболисты Новой Зеландии - на 86-м. В составе соперника выступают игроки клубов США, Норвегии, Англии, Австрии, Дании, Португалии, Греции, Франции.

Победу, 146-ю в своей истории, одержала сборная Украины. Отличились Алексей Гуцуляк ("Полесье) и Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия). Это был 12-й гол Зинченко в сборной. Во второй игре Сергей Ребров внес значительные изменения в состав, сделав 10 замен. Но организация игры нашей сборной оставляет желать лучшего.

Первый чемпион мира

Первый чемпионат мира принимал Уругвай. В кратчайшие сроки в Монтевидео был сооружен самый большой на то время стадион "Сентенарио", который вмещал 80 тысяч зрителей. Европу на чемпионате представляли сборные Франции, Югославии, Румынии и Бельгии. Среди участников также были сборные Аргентины, Уругвая, Парагвая, Перу, Бразилии, Боливии, США и Мексики.

13 июля 1930 года в матче-открытия сборная Франции победила команду Мексики - 4:1. 30 июля в финале сборная Уругвая обыграла команду Аргентины - 4:2, и стала первым чемпионом мира.

Победителем ЧМ-2022, 22-го по счету, который проходил в Катаре, стала сборная Аргентины, обыгравшая в решающем матче сборную Францию, нападающий которой Килиан Мбаппе, забив 8 мячей, стал обладателем "Золотой бутсы". А лучшим игроком был назван Лионель Месси, капитан чемпионов. Бронзовые медали завоевала сборная Хорватии.

13 и 48 уже известны

Сборные 13 стран из 48-ми, которые выступят в финальном турнире ЧМ-2026, уже известны.

Хозяева чемпионата - США, Канада, Мексика;Южная Америка - Бразилия, Аргентина, Эквадор;Океания - Новая Зеландия;Азия - Япония, Австралия, Иран, Южная Корея, Иордания, Узбекистан.