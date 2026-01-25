Украина выдала самое успешное выступление в истории чемпионата Европы по биатлону среди юниоров

Сборная Украины по биатлону завершила юниорский чемпионат Европы с тремя наградами и заняла третье место в общем медальном зачете. По количеству медалей и позиции в таблице наград "сине-желтые" повторили национальный рекорд в новейшей истории турнира, который с 2016 года проводится как отдельное соревнование.

Видео дня

На континентальном первенстве украинцы завоевали полный комплект наград: "золото", "серебро" и "бронзу". Чемпионами Европы в одиночной смешанной эстафете стали Тарас Тарасюк и Татьяна Тарасюк, для которых эта победа стала главным успехом турнира. В классической смешанной эстафете сборная Украины финишировала третьей и принесла команде "бронзу".

Еще одну медаль в копилку команды добавила Татьяна Тарасюк, которая заняла второе место в женском масстарте-60. В заключительный соревновательный день юниорского Евро в финской Иматре 20-летняя украинка безошибочно отработала на всех четырех огневых рубежах и до последнего круга боролась за "золото", уступив на финише представительнице Латвии 3,1 секунды.

В топ-5 гонки также попала Валерия Шейгас, несмотря на три промаха завершившая масстарт пятой. В шаге от первой десятки остановилась Виктория Хвостенко, финишировавшая 11-й, тогда как еще несколько украинок расположились во второй и третьей десятках протокола.

По итогам чемпионата Европы сборная Украины заняла третье место в медальном зачете, уступив только командам Чехии и Швеции. Следующим и главным стартом сезона для юниоров станет чемпионат мира, который пройдет в немецком Арбере с 25 февраля по 8 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!