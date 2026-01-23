Украина впервые в истории взяла 'золото' ЧЕ по биатлону в одиночной смешанной эстафете. Видео

Украинские биатлонисты Татьяна и Тарас Тарасюки стали победителями юниорского чемпионата Европы, который в эти дни проходит в финской Иматре. Наши спортсмены первенствовали в одиночной смешанной эстафете, установив национальный рекорд.

"Сине-желтые" на протяжении трех этапов шли в когорте лидеров, но не впереди пелотона. Украинцы старались держаться в первой шестерки, но выдерживали свой ритм по трассе, дабы не сбиться потом во время огневых рубежей.

Собственно именно эта тактика и принесла Тарасюкам исторический триумф. На заключительном этапе, который бежал Тарас, он позволил обогнать себя сопернику из Латвии, однако тот из-за высокого темпа сбился на стрельбе стоя, заработав штрафной круг.

Наш соотечественник же, рассчитав силы и скорость, был точен и на финиш пришел первым. Тарасюк на 3,3 секунды опередил Швейцарию и почти на 18 – Латвию.

Таким образом, Украина впервые в истории завоевала "золото" чемпионата Европы среди юниоров в смешанной эстафете. До этого лучшим результатом было четвертое место.

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный подтвердил, что не выступит на заключительном (6-м) этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Месте перед Олимпийскими играми 2026 года.

