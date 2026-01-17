Украинский чемпион мира отказался выступать за сборную Украины по биатлону на этапе Кубка мира перед Олимпиадой и объяснился

Украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный подтвердил, что не выступит на заключительном (6-м) этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте перед Олимпийскими играми 2026 года. Чемпион мира объяснил это решением сосредоточиться на индивидуальной подготовке в высокогорье, которая, по его словам, важнее стартов в конце олимпийского сезона.

Этап Кубка мира в Нове-Месте пройдет с 22 по 25 января и станет последним официальным стартом перед Играми в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Мужская сборная Украины планирует ограниченное участие основного состава, однако Пидручный решил вовсе не ехать в Чехию.

Лидер команды уже второй сезон готовится по индивидуальной программе под руководством экс-тренера сборной Украины Юрая Санитры. Ключевым элементом плана является работа в высокогорье, что связано с условиями Олимпиады-2026: стадион в Антхольце расположен на высоте около 1700 метров над уровнем моря.

"Можно было пойти по нескольким направлениям подготовки к Олимпиаде. Мы выбрали тот вариант, который считаем самым логичным, и запланировали это еще весной при составлении всего плана. Болезнь в Эстерсунде немного внесла коррективы, но пропуск этапа в Нове-Месте был решен заранее. Там остается слишком мало времени, чтобы и набрать высоту, и провести нужные тренировки перед самой Олимпиадой", — сказал Пидручный в комментарии Суспільне Спорт.

Биатлонист отметил, что похожий подход используют и ведущие сборные мира, включая команды Норвегии и Германии, а также отдельные спортсмены из других стран. В Нове-Месте запланированы эстафеты, короткая индивидуальная гонка и масс-старт, однако Пидручный подчеркнул, что формат этапа не является для него принципиальным на данном этапе подготовки. Олимпиада в Антхольце станет для капитана сборной Украины уже четвертой в карьере.

