Выражаю свое субъективное мнение. На мой взгляд, ФИФА откровенно чудит, приняв решение провести впервые 23-й чемпионат мира в трех странах: США, Канаде и Мексике. При этом впервые с участием 48 сборных в финальном турнире, которые свои матчи будут проводить на стадионах 16 городов этих стран.

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В Канаде – это Торонто и Ванкувер, в Мексике – Гвадалахара, Монтеррей и Мехико, в США – Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. Матч-открытие чемпионата пройдет 11 июня 2026 года в Мехико, финал – 19 июля в Нью-Йорке. Таким образом, Мундиаль будет длиться больше месяца.

Мне кажется, такой размах мировому футболу пользы не принесет, не повысит его уровень. Единственное, что он принесет точно – это определенную сумму в казну ФИФА.

16 европейских сборных

Европа на чемпионате мира будет представлена сборными 16 стран. Жеребьевку группового этапа отбора на Мундиаль УЕФА проведет 13 декабря в Цюрихе.

Неудачно выступив на Евро-2024 в Германии и избежав позора в чемпионате Лиги наций-2024/2025, Украина, к сожалению, не смогла попасть в первую корзину при жеребьевке отбора ЧМ. Для этого необходимо было находиться среди первых 12 европейских сборных. Перед Евро мы входили в их число, после него, к сожалению, выпали.

В итоге из первой корзины мы можем получить одного из следующих соперников: Франция, Испания, Англия, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Нидерланды, Португалия, Дания, Швейцария и Австрия. Украина занимает 13-е место в рейтинге сборных Старого Света…

Турнир длиною в год

Квалификационный турнир в зоне УЕФА начнется 17 марта 2025 года и завершится в марте 2026-го.

1-й раунд. 12 отборочных групп, в каждой из них по пять/четыре сборные. Матчи они будут проводить с марта по ноябрь 2025 года. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальный турнир. 12 сборных, которые окажутся на вторых местах, и четыре лучших победителя групп Лиги наций, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2-й раунд. Стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финала. 16 участников будут разбиты на четыре пути плей-офф, победители которых получат путевку на ЧМ-2026.

Вот такой сложный путь к финальному турниру Мундиаля для украинской сборной. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Финальный турнир ЧМ-2026 начнется, напомню, 11 июня в Мехико на поле стадиона "Ацтека". 48 команд будут разбиты на 12 групп по четыре сборные в каждой. Естественно, украинские поклонники футбола надеются увидеть на Мундиале и национальную сборную своей страны.