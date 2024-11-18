Сборная России по футболу не будет допущена до жеребьевки квалификационного раунда к чемпионату мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Представители страны-агрессорки не сыграют в отборочном турнире и, соответственно, не смогут претендовать на поездку в Северную Америку.

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Об этом информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) сохраняют свои санкции в отношении страны-агрессорки, а проводить матчи с участием россиян отказываются из соображений безопасности.

"Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира. Даже если сборная не пройдет жеребьевку, остается минимальный шанс на включение команды в отборочную группу до старта квалификации. Но рассчитывать на такое развитие событий не стоит", – заявили на "Матч ТВ".

Отметим, что жеребьевка европейской квалификации к будущему мировому первенству состоится 7 декабря. Уже известно, какие тяжелые последствия принесли Украине ее результаты в Лиге наций.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков размечтался о возвращении в международные турниры в 2025 году.

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