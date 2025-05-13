Украина узнала потенциальных соперников в отборе на ЧМ-2027 по баскетболу. Результаты жеребьевки

Международная федерация баскетбола провела жеребьевку отборочной стадии чемпионата мира-2027 среди мужчин. Торжественная церемония состоялась в Дохе, столице Катара, где и состоится мундиаль.

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Это будет первый в истории чемпионат мира, который пройдет в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Квалификация пройдет с ноября 2025 по март 2027 года.

В европейской квалификации участие примут 32 команды. Участники этой стадии, были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

Напомним, сборная Украины должна еще пройти в основной этап квалификации на чемпионат мира 2027 - в августе подопечные Айнарса Багатскиса во втором раунде пре-квалификации сыграют в группе А со Словакией и Швейцарией.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп.