Свитолина с тяжелой победы стартовала на Wimbledon. Видео

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№21 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате Англии по теннису с призовым фондом в 50 млн фунтов. В 1/64 финала 29-летняя одесситка в трех сетах за 2 часа 40 минут расправилась с Магдой Линетт (№44 WTA) из Польши – 7:5, 6:7 (9:11), 6:3.

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Матч, который неоднократно переносился из-за дождя, складывался для нашей соотечественницы не просто. Лишь в 11-м гейме украинке удалось взять подачу соперницы, что позволило ей повести в счете.

Подобный сценарий повторился и во второй партии. Обе теннисистки по-очереди брали свою подачу, доведя дело до тай-брейка. Было заметно, что Свитолина испытывает дискомфорт из-за своей старой травмы.

Ведя в счете 3:2 в третьем сете Элина попросила медицинский таймаут, после которого смогла дожать оппонентку (6:3).

Во втором круге украинская теннисистка сразится 4 июля с немкой Юле Нимайер.

Для Свитолиной это девятое выступление в основе Wibledon. В своей карьере она дважды доходила до полуфинала (2019, 2023).

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