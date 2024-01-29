Украина установила исторический рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира

Украинские теннисистки благодаря феерическому выступлению на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open установили национальный рекорд в мировом рейтинге. Впервые в истории сразу пять представительниц нашей страны попали в 35 сильнейших на планете и делит по этом показателю второе место с Чехией.

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Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая после выхода в четвертый круг на кортах Мельбурна поднялась на четыре позиции и занимает 19-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На 28-е место благодаря участию в четвертьфинале мейджора в Австралии взобралась Марта Костюк.

Наибольший прогресс продемонстрировала Даяна Ястремская. 23-летняя одесситка добралась до полуфинала Australian Open-2024 и взлетела сразу на 64 позиции в рейтинге. Теперь она идет 29-й в мире.

31-ю и 32-ю строчки занимают Леся Цуренко и Ангелина Калинина соответственно. В топ-35 пятью теннисистками также представлена Чехия. Больше лишь так называемых нейтральных спортсменок из России. Отметим, что лидировать в рейтинге WTA продолжает Ига Швентек из Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк произвела настоящий фурор в социальной сети Instagram, опубликовав фото в шикарном красном платье с разрезами.

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