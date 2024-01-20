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Украина установила исторический рекорд на Australian Open

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,5 т.
Украина установила исторический рекорд на Australian Open

Украина впервые в истории будет представлена двумя теннисистками в 1/8 финала Australian Open. Накануне в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии, который проходит с 14 по 28 января в Мельбурне, Марта Костюк разобралась с Элиной Аванесян, а Даяна Ястремская обыграла Эмму Наварро.

Видео дня
Украина установила исторический рекорд на Australian Open

Кроме того, 21-летняя Марта Костюк стала самой молодой украинкой, дошедшей до четвертого круга AO.

Украина установила исторический рекорд на Australian Open

Ранее на других турнирах Большого шлема украинкам уже удавалось показать подобный результат:

  • Wimbledon-2019: Свитолина, Ястремская
  • Roland Garros-2023: Свитолина, Цуренко
  • Wimbledon-2023: Свитолина, Цуренко

Напомним, что 20 января свой выход в 1/8 финала Australian Open может оформить Элина Свитолина. Первая ракетка Украины играет со швейцаркой Викторией Голубич.

Украина установила исторический рекорд на Australian Open

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024.

Кроме того, стало известно, что Костюк снялась с розыгрыша Australian Open в парном разряде. 21-летня киевлянка должна была выступать во втором круге открытого чемпионата Австралии вместе с представительницей Польши Катажиной Кавой.

Украина установила исторический рекорд на Australian Open

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