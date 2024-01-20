Украина установила исторический рекорд на Australian Open

Украина впервые в истории будет представлена двумя теннисистками в 1/8 финала Australian Open. Накануне в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии, который проходит с 14 по 28 января в Мельбурне, Марта Костюк разобралась с Элиной Аванесян, а Даяна Ястремская обыграла Эмму Наварро.

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Кроме того, 21-летняя Марта Костюк стала самой молодой украинкой, дошедшей до четвертого круга AO.

Ранее на других турнирах Большого шлема украинкам уже удавалось показать подобный результат:

Wimbledon-2019: Свитолина, Ястремская

Свитолина, Ястремская Roland Garros-2023 : Свитолина, Цуренко

: Свитолина, Цуренко Wimbledon-2023: Свитолина, Цуренко

Напомним, что 20 января свой выход в 1/8 финала Australian Open может оформить Элина Свитолина. Первая ракетка Украины играет со швейцаркой Викторией Голубич.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024.

Кроме того, стало известно, что Костюк снялась с розыгрыша Australian Open в парном разряде. 21-летня киевлянка должна была выступать во втором круге открытого чемпионата Австралии вместе с представительницей Польши Катажиной Кавой.

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