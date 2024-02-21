Украина – Словения: 'сине-желтые' провели тренировку в Копере, назван транслятор матча отбора Евробаскета-2025

Во вторник вечером 20 февраля мужская сборная Украины прибыла в Словению, где сыграет стартовый матч квалификации Евробаскета-2025 против местной национальной команды.

В среду в 10:30 по местному времени команда провела первую тренировку на площадке Arena Bonifika, принимающей матч квалификации. Арена вмещает 3500 зрителей.

На игру против словенцев в состав сборной Украины прибыли 11 игроков. К сожалению, из-за повреждений не смогут помочь национальной команде в выездном матче защитник Илья Сидоров и форвард Александр Липовой, которые остались в Риге и присоединятся к команде перед игрой с Португалией.

До игры против словенцев, которая состоится 22 февраля в 19:00 по киевскому времени, у сборной будут еще две тренировки – вечерняя в среду и утренняя в день матча, в четверг.

Матч Словения – Украина смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT.

Состав сборной Украины

Виталий Зотов, Александр Мишула, Александр Ковляр, Анатолий Шундель, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Вячеслав Петров, Артем Пустовой, Богдан Бринюк.

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