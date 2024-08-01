Украина потеряла последних представителей в теннисе на Олимпиаде-2024

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале в парном разряде на Олимпийских играх-2024. 32-летние сестры-близнецы уступили восьмой сеяной паре Кристине Букше/Саре Соррибес-Тормо из Испании – 6:3, 2:6, 12:10.

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Поединок складывался для наших соотечественниц не просто. Украинки много ошибались в простых ситуациях, что не позволяло им набирать свои очки. В тоже время мощные удары испанок составляли большие проблемы для сестер. Проиграв три подачи Надя и Люда уступили в первом сете.

Во второй партии игра перевернулась. Уже украинки доминировали на корте, просто разгромив оппоненток.

Судьба путевки решалась на тай-брейке. Украинские теннисистки вели 7:3, но растеряли все преимущество, три раза попав в сетку в простых ситуациях. При счете 7:9 днепрянки отыграли два матчбола, но затем Людмила сделала двойную ошибку.

В 1/2 финала испанки сыграют против выступающих под нейтральным флагом россиянок Андреевой и Шнайдер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA) не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Париже. 22-летняя киевлянка в 1/4 финала в трех сетах уступила хорватке Донне Векич (№21 WTA) – 6:4, 2:6, 7:6 (10:8).

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