Украина – Сербия: купить билеты на матч отбора женского Евробаскета-2025

Женская сборная Украины в ноябре сыграет матчи второго окна квалификации чемпионата Европы-2025. Национальная команда 7 ноября в 19.00 в выездном матче отборочного турнира будет противостоять Северной Македонии, после чего примет команду Сербии.

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Свой номинальный домашний матч против Сербии украинская сборная сыграет в Риге, Латвия на площадке Олимпийского центра. Игра состоится 10 ноября в 21:30 по киевскому времени.

Призываем всех, у кого есть возможность поддержать нашу команду за рубежом в ответственной игре против сербской сборной. Билеты на игру можно приобрести по этой ссылке.

Напомним, на Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.

Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

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