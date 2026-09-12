Украина с победой вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу. Видео

Сборная Украины по волейболу одержала третью победу подряд на чемпионате Европы, который с 9 по 26 сентября 2026 года принимают одновременно четыре страны: Италия, Болгария, Финляндия и Румыния. Команда Рауля Лосано обыграла Болгарию и досрочно гарантировала себе место в плей-офф турнира.

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Матч третьего тура группы B завершился со счетом 3:1 в пользу украинцев. Встреча прошла в напряженной борьбе, а судьба первых двух партий решилась в концовках.

Стартовый сет лучше начали болгары, которые удерживали преимущество до середины партии. При счете 12:12 украинская команда перехватила инициативу и довела дело до победы – 25:23.

Во втором сете соперники долго шли на равных, однако серия успешных розыгрышей позволила сборной Украины создать необходимый задел. В итоге команда Лосано выиграла партию со счетом 25:22.

Третий сет остался за Болгарией. Соперник с первых розыгрышей захватил лидерство и сократил отставание по партиям, победив 25:21.

В четвертой партии украинцы вновь контролировали ход игры. Одним из ключевых моментов стала серия из четырех эйсов подряд в исполнении Олега Плотницкого, после которой преимущество "сине-желтых" стало комфортным. Сет завершился со счетом 25:21, а матч - победой Украины 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

Самым результативным игроком встречи стал Плотницкий, набравший 23 очка.

Благодаря этому успеху сборная Украины первой в группе B обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы. Команда уже не опустится ниже четвертого места и в четвертый раз подряд сыграет в матчах на выбывание континентального первенства.

После трех туров украинцы лидируют в группе, имея три победы и девять очков. Следующий матч на Евро-2026 сборная Украины проведет 14 сентября против Португалии.

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