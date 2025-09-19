Драма Свитолиной: Украина не смогла выйти в финал командного ЧМ по теннису. Видео

Женская сборная Украины по теннису проиграла в полуфинале Billie Jean King Cup, который иначе называют командным чемпионатом мира. Наши соотечественницы в составе Марты Костюк, Элины Свитолиной, Юлии Стародубцевой, Людмилы и Надежды Киченок драматично уступили Италии – 1:2.

Видео дня

В первом поединке противостояния на корт вышли Марта Костюк и Элизабетта Коччаретто. Украинка в матче с 91-й ракеткой мирового рейтинга считалась явной фавориткой, что и доказала этот свой статус за полтора часа. Киевлянка была сильнее соперницы в двух сетах – 6:2, 6:3.

А затем в борьбу вступили лидеры команд Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Девушки хорошо знакомы друг с другом и подарили эффектное зрелище.

В первом сете украинка, сделав два брейкпоинта, победила 6:3. Вторая партия превратилась в настоящие качели. На ее старте соперницы обменялись потерями очков на своих подачах, а затем обменялись брейкпоинтами в середине.

Элина вела 4:2 и была близка к тому, чтобы забрать пятое очко, однако допустила две грубейшие ошибки при выходе к сетке. После этого наша соотечественницы откровенно поплыла психологически и проиграла четыре гейма подряд.

Начало решающего сета подарило, пожалуй, самый невероятный момент игры – во втором гейме соперницы сражались за очко 16,5 минут! Свитолина сумела отыграться с 2:4, однако итальянка дожала и взяла матч.

Судьба путевки в финала решалась в парной встрече, где Италия выглядела явным фаворитом. "Скуадра адзурра" сумела победить в двух партиях 6:2, 6:3 и оформила выход в решающий матч турнира.

