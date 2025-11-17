В Чили проходил ЧМ-2025 (U20) по футболу. В финальном турнире выступали сборные 24 стран. Европу представляли команды Испании, Италии, Франции и Украины. Для нашей сборной это было пятое выступление в финальной части чемпионата мира.

Напомню, в 2019-м наша команда в Польше стала чемпионом мира. В решающем поединке "желто-синие" обыграли команду Южной Кореи – 3:1. К тогдашнему успеху ее привел тренер Александр Петраков.

Сейчас 24 сборные были разбиты на шесть групп. По две занявшие, первое и второе места, вышли в 1/8 финала. Там к ним присоединились лучшие четыре команды из тех, которые заняли третьи места в своих группах.

В группе соперниками наших ребят были сборные Южной Кореи, Панамы и Парагвая. Победив своих ровесников из Южной Кореи и Парагвая (в обоих случаях – по 2:1), а также сыграв ничью с футболистами Панамы (1:1), подопечные в прошлом игрока "Днепра", "Динамо" и сборной Украины Дмитрия Михайленко вышли в 1/8 финала.

Что странно для меня, ЧМ 2025 (U20) не включен в официальные даты ФИФА и УЕФА. Это давало право руководителям клуба не отпускать в сборную Украины своих игроков. Украинцев, выступающих за рубежом, отпустили клубы: "Сталь" (Жешув, Польша), "Жирона", "Понфферадина" (оба – Испания), "Тукумс" (Латвия), "Монреаль" (Канада), "АЗ Алкмаар" (Нидерланды), "Уотфорд" (Англия), "ЭТО" (Венгрия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Не отпустили в сборную Украины своих звезд львовские "Карпаты" (вратаря Назара Домчака), луганская "Заря" (полузащитников Романа Саленко и Андрея Маткевича). А ведь на них рассчитывал Дмитрий Михаленко, и мы говорим о единстве в украинском футболе…

Рассчитывал главный тренер и на Артема Степанова из немецкого "Нюрнберга" и Богдана Попова из итальянского "Эмполи", но оказалось, что напрасно. В итоге в состав сборной Украины U20 вошел 21 игрок из 18 клубов – 9 зарубежных и 9 украинских ЛНЗ, "Металлиста", "Карпат", "Полесья", "Кудровки", "Александрии", "Металлиста 1925", "Ингульца" и "Динамо".

Испанцам уступили

В 1/8 финала соперником сборной Украины была команда Испании – действующий чемпион Европы. В своей группе она заняла третье место, а две первых строчки достались командам Марокко и Мексики. Четвертая команда из этой группы, сборная Бразилии, отправилась домой после группового этапа. К слову, испанцы, лучшие среди команд, вышедших в плей-офф с третьего места, обыграли пятикратных чемпионов мира сборную Бразилии – 1:0.

Испанцы на поле стадиона города Вальпараиса продемонстрировали активную игру в первом тайме. На 24-й минуте они открыли счет. Во втором тайме преимущество было уже у нашей команды. Но забитых мячей в этой игре зрители больше не увидели. Сборная Испании шагнула в четвертьфинал, но затем потерпела неудачу на этом этапе.

Это был пятый финальный турнир нашей сборной на мировых чемпионатах U20, и четвертый раз остановилась наша сборная в 1/8 финала. Единственный раз, когда сборная Украины преодолела этот этап, произошел в 2019 году, когда "желто-синие" в итоге стали чемпионами мира.

К слову, в финале чемпионата мира, проходившем в столице Чили – Сантьяго, произошла громкая сенсация. Африканская команда, сборная Марокко, победила команду Аргентины – 2:0. При этом южноамериканцы владели мячом 75% времени матча, но все равно уступили. А в поединке за "бронзу" сборная Колумбии оказалась сильнее команды Франции – 1:0.