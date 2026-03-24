Украина получила суперфартового арбитра на матч со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026

Португальский арбитр Жоау Пиньейру назначен главным арбитром полуфинального матча плей-офф к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Швеции. 38-летний судья в третий раз будет работать на поединке с участием нашей команды.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Помогать Пиньейру будут лайнсмены Бруну Алвеш Жезуш и Лусиану Майя, а роль четвертого рефери исполнит Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

Также традиционно на игре будет задействована система видеомомощи судьям, за работой которой будет следить Тьягу Мартинш. Ему будет ассистировать Андре Нарсишу.

Пиньейру уже дважды пересекался с украинской командой. Оба прошли в розыгрышах Лиги наций: в 2022 году "сине-желтые" разбили в Ереване армян 5:0, а через два года обыграли в Тиране албанцев 2:1. При этом на игры Швеции португалец не назначался.

Напомним, поединок двух сине-желтых команд состоится 26 марта. Время начала – в 21:45 по киевскому времени.

были обнародованы все многочисленные потери сборной Украины на матч со Швецией в плей-офф квалификации к ЧЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!