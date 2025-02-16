Сборная Украины отказалась выходить на старт биатлонной эстафеты на ЕЮОФ-2025

Украинские биатлонисты не примут участия в смешанной эстафете на XVII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) 2025 года. Причиной такого решения стала болезнь нескольких спортсменов, из-за которой команда не сможет полноценно выступить в гонке.

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Как сообщил тренер сборной Украины Александр Биланенко, трое биатлонистов почувствовали недомогание, у них поднялась температура.

"Мы приняли решение не выходить на старт, потому что, к сожалению, три наших спортсмена заболели. Важно сохранить их здоровье и спортивное будущее", – отметил специалист в комментарии пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Мужскую сборная Украины на ЕЮОФ-2025 представляют Тарас Тарасюк, Иван Загоруйко, Ярослав Гаркуша и Константин Марценюк. Теперь команда пропустит этот вид программы, чтобы не подвергать здоровье спортсменов риску.

Напомним, что наша страна отправила на ЕЮОФ-2025 делегацию из 48 спортсменов, которые выступают в семи из восьми представленных на фестивале видов спорта. Соревнования проходят с 9 по 16 февраля в трех городах Грузии – Тбилиси, Батуми и Бакуриани.

Напомним, что на предыдущем зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который состоялся в Италии, украинские спортсмены завоевали три медали, заняв 15-е место в общекомандном зачете. В летнем ЕЮОФ-2023 в Словении сборная Украины выиграла 12 наград, что позволило ей занять 23-ю позицию в общем зачете.

Перед заключительным соревновательным днем Украина делит четвертое место с Великобританией в общекомандном медальном зачете.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины по фигурному катанию завоевала первое "золото" на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. Победу в соревнованиях мужчин-одиночников одержал Егор Курцев.

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