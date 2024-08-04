Украина на Олимпиаде-2024. Расписание и календарь выступлений украинцев 4 августа

В воскресенье, 4 августа стартует вторая половина Олимпийских игр-2024. В этот день завершатся соревнования по плаванию, а в 21:55 состоится долгожданный мужской финал в беге на 100 метров. Женщины, которые бежали стометровку накануне, начнут квалификационные забеги на дистанции 200 метров (с 10:55).

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Всего будет разыграно 20 комплектов наград. Самым долгожданным для Украины будет финал выступлений в секторе для прыжков в высоту, где за медали Игр поборятся Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

МЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ 4 АВГУСТА

15:00. Шоссейный велоспорт. Женщины. Групповая гонка. Юлия Бирюкова

17:24. Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок. Назар Чепурный, Игорь Радивилов

18:22. Бокс. Мужчины. Вес до 80 кг. Александр Хижняк (соперник в 1/2 финала – Арлен Лопес из Кубы)

20:55. Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту. Ярослава Магучих, Ирина Геращенко

21:30. Легкая атлетика. Мужчины. Метание молота. Михаил Кохан

НЕМЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ 4 АВГУСТА

10:00. Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 метров. Павел Коростылев, Максим Городынец

10:30. Стрельба. Женщины. Скит. Ирина Маловичко

12:45. Легкая атлетика. Женщины. Метание молота. Ирина Климец

13:51. Легкая атлетика. Женщины. Бег 400 метров с барьерами. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

18:20. Гребной слалом. Женщины. Байдарки-кросс. Виктория Ус

20:05. Легкая атлетика. Мужчины. Бег на 400 метров. Александр Погорилко

Напомним, Украину в Париже представляют 140 спортсменов в 26 видах спорта. Это наименьшее количество атлетов за всю историю выступлений Украины на летних Олимпийских играх.

В Украине Олимпиада официально транслируется на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

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