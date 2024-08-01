Украина на Олимпиаде-2024. Календарь и расписание 1 августа

В шестой день Олимпиады в Париже начнутся соревнования по легкой атлетике. За первые медали поспорят мужчины в ходьбе на 20 километров (07:30). Это один из 18 комплектов наград, которые будут разыграны 1 августа.

Видео дня

МЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ 1 АВГУСТА



08:30. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (м) — Игорь Главан.

10:20. Легкая атлетика. Ходьба 20км, финал (ж) — Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук.

10:30. Стрельба. Винтовка 50м, 3 положения, финал (м) — Сергей Кулиш.

НЕМЕДАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ УКРАИНЫ 1 АВГУСТА

11:00. Дзюдо. 8-й запуску. 1/8 финала, до 78кг (ж) Елизавета Литвиненко.

12:14. Стрельба из лука. 1/32 финала, индивидуальные (ж) Вероника Марченко — Ли Цай-Чи (Китайский Тайбэй).

12:18. 50м вольным стилем, квалификация (м). Владислав Бухов.

Напомним, Украину в Париже представляют 140 спортсменов в 26 видах спорта. Это наименьшее количество атлетов за всю историю выступлений Украины на летних Олимпийских играх.

В Украине Олимпиада официально транслируется на платформе "Суспильне Спорт" и региональных каналах "Суспильного", которые доступны в медиасервисе Megogo и в цифровом эфирном телевидении T2.

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