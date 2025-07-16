Поклонники футбола Украины надеялись на то, что наша молодежная сборная U21 успешно выступит в финальном турнире Евро 2025 в Словакии. Основания для нашего оптимизма были.

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Подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы успешно выступили в своей отборочной группе, досрочно выйдя в финальную часть. Победно провела команда и контрольные матчи накануне турнира.

Прибавил оптимизма и состав сборной. Девять игроков выступали на предыдущем Евро 2023 во Франции – там команда Руслана Ротаня вышла в полуфинал, завоевав право выступить в футбольном турнире Олимпиады-2024. А трое игроков – полузащитники Владимир Бражко и Егор Ярмолюк, а также нападающий Владислав Ванат – привлекались в национальную сборную. В заявочный список из 23-х игроков вошли футболисты "Динамо" (8), "Александрии", "Ворскла", "Металлиста 1925", "Колоса", "Руха", "Карпат", "Зари", "Жироны" (Испания), "Лос-Анджелеса" (США), "Трабзонспора" (Турция), "Брентфорда" (Англия), "Легии" (Польша).

В нашей группе D выступали сборная Нидерландов, которая на Евро 2023 не вышла из своей группы в плей-офф, а команды Дании и Финляндии в прошлом финальном турнире и вовсе участия не принимали. В стартовой игре в группе сборная Украины, продемонстрировав хороший футбол и имея преимущество, не сумела его удержать, уступив сборной Дании – 2:3. Воспрянув духом, во второй игре со сборной Финляндии наша команда добилась победы – 2:0. Продолжит ли наша сборная свое участие в турнире, решалось в заключительном поединке в группе со сборной Нидерландов. Нашу команду устраивала и ничья, соперника же – только победа. Удача отвернулась в этой игре от нашей сборной – итоговое поражение "желто-синих" со счетом 0:2. С тремя набранными очками сборная Украины заняла в группе третье место и прекратила свое выступление на Евро-2025.

Обидно, досадно, но что поделаешь. В финальном матче в Братиславе сборная Англии в дополнительное время победила команду Германии – 3:2, став второй раз кряду сильнейшей на континенте. Напомним, англичане два года назад в финале Евро 2023 минимально обыграли Испанию – 1:0.

В далеком Чили

Теперь сложное испытание ожидает сборную Украины U20 на чемпионате мира, который пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября. Стадионы шести городов страны будут принимать матчи. На медали будут претендовать 24 сборные, разбитые на шесть квартетов.

Группа А: Чили, Новая Зеландия, Япония и Египет.

Группа В: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.

Группа С: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

Группа Е: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

По две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие из тех, которые окажутся третьими, выходят в 1/8 финала. Далее – плей-офф. Главный тренер нашей сборной Дмитрий Михайленко при подготовке к ЧМ-2025 (U20) привлек ребят из таких клубов: "Оболонь", "Шахтер", "Ингулец", "Металлист 1925", "Динамо", "Полесье", "Карпаты", "Александрия", "Колос", "Реал" (Испания), "Кишварда" (Венгрия), "АЗ Алкмаар" (Нидерланды), "Фортуна" и "Боруссия" Дортмунд (оба – Германия).

Окончательный заявочный список сборной мы узнаем накануне Мундиаля. Приятно напомнить, что на предыдущем ЧМ 2020, который проходил в Польше, сборная Украины стала чемпионом, победив в финальном поединке команду Южной Кореи – 3:1. Пожелаем нашей сборной повторения победного выступления, хотя сделать это будет крайне непросто.

Роналду и его команда

В свое время УЕФА приняло решение о создании Лиги наций. Ее задачей было облегчить национальным сборным поиск соперников для проведения товарищеских матчей.

Турнир прижился. Его участники, согласно рейтингу УЕФА, были распределены на дивизионы, успешное выступление в которых позволяло повыситься в классе. В сезоне Лиги наций-2024/2025 сборная Украины, выступая в Дивизионе B, могла перейти в элитный дивизион, но не получилось.

Сборная Португалии стала победителем элитного дивизиона Лиги наций-2024/2025. В финальном матче на поле мюнхенской "Альянц Арены" португальцы в серии пенальти в финале победили (5:4) сборную Испании. В основное время игра завершилась вничью – 2:2.

Одним из лучших игроков встречи стал 40-летний капитан победителей, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Мяч, который он забил в ворота Симона, стал 938-м в карьере этого великолепного мастера. Партнер Роналду по сборной Нуну Мендеш был назван лучшим игроком финального турнира.

В Штутгарте сборная Франции победила в матче за третье место команду Германии – 2:0.

Вот четыре топ-сборные европейского футбола и турниры, которые они выигрывали за последние десять лет.

Португалия (3 трофея) – Евро-2016, Лига наций 2018/2019 и 2024/2025;

Франция (2 трофея) – ЧМ-2018, Лига наций 2020/2021;

Испания (2 трофея) – Лига наций 2022/2023, Евро-2024;

Италия (1 трофей) – Евро-2020