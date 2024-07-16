Украина добыла важнейшую победу на Евробаскете U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу U-20 одержала победу над Венгрией в матче группового этапа чемпионата Европы в Дивизионе В, который проходит в Румынии. Встреча завершилась со счетом 81:73.

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Для обеих команд это была ключевая игра за место в топ-2 группе, дающих право продолжить борьбу за медали и право выйти в Дивизион А.

В первой половине на площадке была равная борьба с хорошими мини-отрезками для обеих команд, но без серьезных очковых преимуществ у соперников. Впервые большой рывок сделали именно украинцы, которые в середине третьей четверти увели +10, но Венгрия выровняла игру.

Впрочем, дальше украинцы держались впереди, а еще один рывок в четвертой четверти снял вопрос о победителе.

Наша сборная выиграла подбор 48:37, немного лучше двигала мяч, прекрасно сыграла на подстраховке, а еще важными стали 38% трехочковых попаданий - 8 из 21. Важными стали дальние попадания Скутельника в третьей и Кабанова в четвертой четверти.

Самыми результативными у нас с 15 очками стали Кирилл Скутельник и Даниил Сипало, оформивший дабл-дабл, добавив 16 подборов.

Победа выводит Украину на второе место в группе. Для выхода в четвертьфинал необходимо завтра, 17 июля, обыграть Косово. Начало матча в 20:30.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Миовени, Румыния. Группа C

Венгрия - Украина 73:81 (17:17, 16:17, 20:23, 20:24)

Украина: Колаволе 7+4 подбора, Скутельник 15+5 передач, Холод 8, Николайчук 2, Сипало 15+16 подборов – старт; Кабанов 14+4 подбора + 6 передач, Карасев 10+4 подбора, Кличко 6+6 подборов, Новиков 4, Черногорицкий 0