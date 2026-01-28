Украина с уверенной победой вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футзалу. Видео

Сборная Украины по футзалу победила команду Чехии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы, который с 21 января по 7 февраля 2026 года проходит в Латвии, Литве и Словении. Матч на Xiaomi Arena в Риге завершился со счетом 5:3.

Таким образом украинские футзалисты заняли второе место в группе B и вышли в четвертьфинал турнира.

К решающему матчу группового этапа украинцы подходили в статусе команды, которой для продолжения борьбы было достаточно ничьей. Ранее Украина сенсационно уступила дебютанту Евро сборной Армении (1:2), после чего уверенно разобралась с Литвой (4:1), тогда как Чехия сыграла вничью с литовцами и проиграла Армении, сохраняя шансы на плейоф только в случае победы.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе и долгое время обходился без голов. Лишь на 15-й минуте Игорь Чернявский эффектно обыграл соперника на левом фланге и с острого угла открыл счет.

Уже в следующей атаке Александр Сухов быстро ввел мяч в игру, а Евгений Жук удачно подставил ногу во вратарской, удвоив преимущество Украины.

После перерыва украинцы продолжили наращивать давление. На 23-й минуте Даниил Абакшин воспользовался ошибкой чешского игрока, перехватил мяч и отправил его в пустые ворота, а еще через пять минут оформил дубль, замкнув подачу Николая Микитюка с углового ударом под перекладину.

Чехия сумела вернуться в игру на 30-й минуте, когда после прострела Михала Сайдлера отличился Павел Дрозд, а на 36-й минуте Адам Кноблох сократил отставание до минимума.

В критический момент главный тренер сборной Украины Александр Косенко взял таймаут, после которого команда результативно провела атаку, завершившуюся точным ударом Назара Шведа.

Чехи успели забить еще раз на 39-й минуте, когда Радим Заруба сыграл на добивании после сейва украинского голкипера, но на большее соперника не хватило.

"Желто-синие" в 1/4 финала сыграют с победителем группы A (Франция). Матч состоится 31 января в Риге.

