Украина – Азербайджан: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу во вторник, 18 ноября, проведет третий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. Команда Евгения Мурзина в номинально домашней встрече примет представительниц Азербайджана.

Видео дня

Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Азербайджан. Время начала – в 18:30 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АЗЕРБАЙДЖАН

Кроме нашего сайта, прямой эфир из Риги будет доступен на видеосервисе "Киевстар ТВ". Также трансляция пройдет на официальном портале Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – АЗЕРБАЙДЖАН

Украина: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Анжелика Ляшко, Кристина Филевич, Татьяна Юркевичус, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Богдана Лапхан, Ольга Алексейчик, Дарья Кононученко, Карина Панчук, Анастасия Ковтун, Евгения Путра.

Азербайджан: Айлин Акбарзаде, Лейла Аллахвердиева, Дениз Гёкгёль, Медина Мамедова, Сёлминаз Рамазанлы, Шилан Акбингол, Айлин Нифталиева, Адиля Юсубова, Битаре Аббасова, Галина Кушина, Александра Молленхауэр, Полина Шукина.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Евгений Мурзин, главный тренер сборной Украины:

– Азербайджан тоже никто не сбрасывает со счетов, в последнее время там много внимания уделяют спорту, вкладывают деньги в том числе в баскетбол. Будем изучать соперников, готовиться к ним.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинская команда после стартовой победы над Черногорией проиграла команде Болгарии. В пассиве азербайджанок два поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!