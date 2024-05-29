Удар украинца решил судьбу финала Лиги чемпионов: как Шевченко после травмы переиграл Буффона и осчастливил Милан

21 год назад, 28 мая 2004 года в Манчестере прошел финал Лиги чемпионов между итальянскими "Ювентусом" и "Миланом", в котором зрители не увидели голов с игры. А уже в первый час 29 мая украинский форвард "россо-нери" Андрей Шевченко реализовал решающий послематчевый пенальти и выиграл трофей с командою Берлускони. Хотя сезон начинался для будущей легенды с травмы.

Любопытно, что "Милан" начинал борьбу за трофей аж с третьего квалификационного раунда, где только благодаря голу, забитому на чужом поле, сумел пройти скромный чешский "Слован". Поэтому на старте соревнований вряд ли кто-то рискнул бы поставить на итальянцев.

Однако "россо-нери" с Шевченко набирали обороты по ходу сезона. На первом групповом этапе дважды обыграли "Баварию", обменялись победами с испанским "Депортиво" и французским "Лансом". И смогли занять первое место в своем квартете.

На втором групповом этапе, который тогда существовал в Лиге чемпионов, "Милан" дважды поставил на место московский "Локомотив", по разу обыграли мадридский "Реал" и дортмундскую "Боруссию", уступив им вторую встречу. И с 12 баллами команда Карло Анчелотти снова стала первой в своем квартете.

Судьба четвертьфинала с амстердамским "Аяксом" решилась в Милане, где после нулевой ничьей хозяева выиграли 3:2, и один из голов был на счету Шевченко. В полуфинале за счет мяча на чужом поле "Милан" прошел земляков из "Интера" (0:0 и 1:1), хотя оба коллектива выступают на одном стадионе – "Сан-Сиро". Единственный гол "россо-нери" забил украинский форвард.

В финале в Манчестере на легендарном "Олд Траффорде" Андрей Шевченко пробил оборону "Ювентуса" уже в дебюте встречи, однако судья не засчитал гол нападающего, зафиксировав положение "вне игры". По его мнению, находившийся в пассивном офсайде Руй Кошта мешал вратарю туринцев увидеть момент удара.

Во втором тайме голевые моменты создавали обе команды. Туринец Антонио Конте испытал на прочность штангу, а "Милан" ответил попыткой Андреа Пирло, который угодил в перекладину. Однако чем меньше оставалось до конца основного времени, тем осторожнее действовали футболисты обеих команд. И стандартные 90 с хвостиком минут завершились без голов – 0:0.

Дополнительное время матча также не порадовало зрителей в Манчестере забитыми мячами. При этом "Милан" доигрывал поединок вдесятером, поскольку уже в эсктра-таймах защитник Роке Жуниор был вынужден покинуть поле из-за травмы, а все замены на тот момент уже были использованы.

В итоге после "сухих" 120 минут судьбу трофея решили послематчевые пенальти, где свое мастерство показали вратари обеих команд. Голкипер "Милана" Дида парировал удары Трезеге, Салайеты и Монтеро, любимец Турина Джанлуиджи Буффон сумел раскусить Зеедорфа и Каладзе. Однако Шевченко сумел перехитрить великого итальянца и реализовать решающий 11-метровый.

Удар украинского форварда принес "Милану" победу в финальной игре и шестой трофей Лиги чемпионов в истории. А Шевченко потом получит за это свой "Золотой мяч" – первый в истории независимой Украины.

"Каждый раз, когда я вспоминаю о том пенальти, меня охватывают эмоции. Это лучший момент в моей жизни. Я никогда не забуду те 12 – 15 секунд, которые понадобились мне, чтобы дойти до мяча от центра поля для пробития решающего пенальти. В этот момент, в эти 12 секунд, вся моя жизнь промелькнула перед глазами", – признавался Шевченко.

Хотя сезон для будущего президента УАФ начался очень плохо – с трехмесячной травмы: "Возвращаться было очень тяжело, потому что Анчелотти сменил схему на "елочку". Мне это не очень нравилось, но это сработало, команда играла хорошо".

"Я ждал своего момента, и в конце концов он настал в матче против "Реала". Анчелотти позвонил мне перед игрой и сказал, что даст шанс сыграть. Ему удалось мотивировать меня, хотя я и так был очень мотивирован. Мы выиграли со счетом 1:0, я забил красивый гол", – вспоминал тот сезон украинец.

"Потом полуфинал против "Интера", очень сложные игры. Было большое напряжение, некоторые даже не могли спать из-за него. Никому не хотелось проигрывать. Далее финал против "Ювентуса", это были сильные эмоции", – рассказывал Шевченко в интервью Milano Football Week.

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