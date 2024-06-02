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Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
8,3 т.
Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) потерпел разгромное поражение от Чжана Чжилея (27-2-1, 22 КО) из Китая. Поединок на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился досрочно.

Бой начался в неспешном темпе с минимумом острых моментов. Чжилей захватил центр ринга, пытаясь работать на контратаках. Во 2-м раунде 198-сантиметровый китаец загнал оппонента в угол, несколько раз точно пробив в голову сопернику.

Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

Чжилей хорошо обрезал углы ринга и не форсировал события. Уайлдер пытался держать дистанцию с помощью левой руки, практически не используя праву. В 5-й трехминутке Деонтей смог пробить оборону китайского бойца, но развивать успех не стал.

Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

Развязка наступила в 5-м раунде. Уайлдер пропустил контрхук, от которого у него подкосились ноги. Боксер из США отвернулся от оппонента, но рефери среагировать не успел.

Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

Чжилей мощным правым прямым отправил соперника на канвас. Американец успел подняться, но судья не разрешил продолжать бой.

Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

Отметим, что в адеркарте этой встречи, временный чемпион IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович (17-1, 14 КО) потерпел первое поражение в карьере. На ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 31-летний хорват сенсационно проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

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