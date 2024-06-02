Уайлдера отправил в брутальный нокаут китаец-гигант. Видео

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) потерпел разгромное поражение от Чжана Чжилея (27-2-1, 22 КО) из Китая. Поединок на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился досрочно.

Бой начался в неспешном темпе с минимумом острых моментов. Чжилей захватил центр ринга, пытаясь работать на контратаках. Во 2-м раунде 198-сантиметровый китаец загнал оппонента в угол, несколько раз точно пробив в голову сопернику.

Чжилей хорошо обрезал углы ринга и не форсировал события. Уайлдер пытался держать дистанцию с помощью левой руки, практически не используя праву. В 5-й трехминутке Деонтей смог пробить оборону китайского бойца, но развивать успех не стал.

Развязка наступила в 5-м раунде. Уайлдер пропустил контрхук, от которого у него подкосились ноги. Боксер из США отвернулся от оппонента, но рефери среагировать не успел.

Чжилей мощным правым прямым отправил соперника на канвас. Американец успел подняться, но судья не разрешил продолжать бой.

Отметим, что в адеркарте этой встречи, временный чемпион IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович (17-1, 14 КО) потерпел первое поражение в карьере. На ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 31-летний хорват сенсационно проиграл техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!