УАФ отказалась рассматривать вопрос отставки Реброва

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
903
Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем заседании 17 апреля не будет рассматривать вопрос будущего главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Наставник "сине-желтых" не смог вывести сборную на чемпионат мира 2026 года, а его контракт действует до середины лета.

Как сообщает известный журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, ни вопрос отставки Реброва, ни назначения нового тренера команды даже не внесен в повестку конгресса УАФ. Вместо этого, делегаты планируют внести изменения в состава исполнительного комитета организации, а также заслушать отчет о ее работе.

"Вопрос главного тренера сборной Украины не будет вынесен на рассмотрение конгресса УАФ. Ежегодный отчет организации состоится завтра в Ужгороде. Насколько мне известно, изменения запланированы, в частности, в составе исполкома УАФ. По предварительному плану в его членов должны войти председатели Закарпатской, Ивано-Франковской и Запорожской областных ассоциаций – соответственно Иван Дуран, Тарас Клим и Николай Белый". – написал Бурбас.

Ранее он рассказал о том, что Ребров получил фантастическое предложение вернуться к клубной работе. В свою очередь комментатор Игорь Цыганык заявил, что новым главным тренером сборной Украины по футболу должен стать легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич. 75-летний специалист, который уже работал с национальной командой.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку с поста главного тренера сборной Украины после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

