УАФ официально изменила правила чемпионата Украины по футболу в УПЛ

Украинская ассоциация футбола утвердила новый регламент соревнований УПЛ на следующий сезон, который вступает в силу с 31 июля 2026 года. Документ предусматривает изменения в лимите на легионеров, порядке переноса матчей, требованиях к главным тренерам, а также создание нового чемпионата U-21.

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Одним из главных нововведений стал пересмотр лимита на иностранных игроков. По общему правилу на поле одновременно могут находиться не более семи легионеров в составе одной команды. Однако этот показатель увеличен до восьми при условии, что среди игроков команды есть хотя бы один гражданин страны Европейского Союза и одновременно на поле находятся не менее трех украинских футболистов. Если гражданина страны ЕС в составе нет, команда обязана иметь на поле минимум четырех игроков с украинским гражданством.

Изменения коснулись и требований к главным тренерам. Если должность наставника становится вакантной по ходу сезона, клуб получает 30 дней на назначение специалиста с необходимой лицензией. В течение этого периода обязанности главного тренера может исполнять специалист с лицензией УЕФА категории не ниже "А".

УАФ также значительно увеличила взнос за регистрацию легионеров. Его размер вырос со 150 тысяч до 400 тысяч гривен за каждого иностранного футболиста. Половина собранных средств будет направляться на финансирование судейства матчей Национальной лиги будущего, еще 50% получат клубы УПЛ, предоставляющие игровое время украинским футболистам не старше 21 года.

В регламент внесены новые положения о переносе матчей. В исключительных случаях, связанных с участием клубов в турнирах под эгидой УЕФА, команда сможет инициировать перенос встречи на резервную дату. Запрос необходимо подать не позднее чем за семь календарных дней до матча, а окончательное решение будет принимать дирекция УПЛ.

Изменены и правила использования стадионов. Клубы обязаны проводить домашние матчи на основных и резервных аренах, заявленных во время аттестации. Проведение игры на другом стадионе допускается только при форс-мажорных обстоятельствах или в связи с участием в еврокубках после согласования с профильными органами УАФ и дирекцией УПЛ.

Кроме того, регламент предусматривает ряд обновленных организационных процедур и создание нового всеукраинского чемпионата U-21 для клубов Премьер-лиги. В турнире смогут выступать футболисты 2005 года рождения и младше. При этом в заявку разрешено включать до шести игроков старшего возраста, однако одновременно на поле смогут находиться не более пяти таких футболистов.

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