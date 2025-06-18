Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова цинично обвинила Украину в том, что наша страна всячески мешают допуску спортсменов из РФ к международным турнирам. Депутатка Государственной думы лицемерно выразила надежду на то, что приход нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковернти изменит ситуацию.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы политизации спорта, которая влияет на решение международных федерации отказывают россиянам в допуски на турниры.

"Вопрос в том, захочет ли она остаться открытой и независимой. По крайней мере, правильно было бы дать рекомендации о допуске всех наших спортсменов хотя бы в нейтральном статусе. Мы же видим, что все федерации ссылаются на МОК в своих решениях. Есть непонимание, почему к другим странам, находящимся в конфликтах, не применяются такие санкции. Нам лишь говорят – "у вас особый случай". Поэтому надеюсь, что Ковентри проявит смелость, будет декларировать олимпийские ценности и не станет слушать Украину, у которой только одна цель – чтобы нас не было", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка возмутилась требованием Украины к Международной федерации гимнастики (FIG) лишить победительницу ОИ из РФ Ангелину Мельникову "нейтрального статуса".

Отметим, что Кирсти Ковентри была выбрана новым президентом МОК в марте. Она стала первой женщиной, которая возглавила эту организацию, сменив на этом посту Томаса Баха.

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