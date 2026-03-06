У Путина обиделись, что в Европе 'пляшут под дуду Украины' на Паралимпиаде-2026

Так называемый министр спорт России Михаил Дегтярев возмутился массовым бойкотом стран церемонии открытия Паралимпийских игр из-за допуска к турниру представителей РФ с флагом и гимном. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина нелепо назвал это политическим шоу, которым подыгрывают Украине.

Видео дня

Об этом Дегтярев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Псевдоминистр, который был назначен на свой пост по указке Кремля, добавил, что решение 14 стран отказаться от участия в открытии Игр в Милане, якобы являются формальным.

"Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не приедут на открытие, кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи по графику еще не прибудут в Италию. Из всего этого делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские страны просто пляшут под дуду Украины", – сказал Дегтярев.

Напомним, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска к турниру россиян и беларусов с их национальной символикой. Несколько европейских стран также присоединились к акции.

Также "сине-желтым" запретили использовать на парадной форме изображение карты страны в признанных границах. Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал экипировку политической.

Как сообщал OBOZ.UA, МПК цинично и нелепо отреагировал на бойкот Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр 2026 года в Милане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!