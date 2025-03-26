У голкипера сборной Украины возникли проблемы в Португалии

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже сомневается, оставлять ли украинского голкипера Анатолия Трубина основным голкипером команды. Ошибки 23-летнего футболиста сборной Украины в последних матчах заставили Лажи задуматься о том, чтобы доверить место в основе португальскому вратарю молодежной сборной Самуэлю Соарешу.

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Трубин, вернувшийся из расположения украинской сборной, не сыграл ни минуты в последних матчах национальной команды, уступив место Андрею Лунин. Также Анатолий перестал быть первым номером и в составе "Бенфики". 23 марта сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира.

Как сообщает Correio da Manhã, 22-летний уроженец Лиссабона имеет хорошие шансы выйти в стартовом составе 28 марта на игру "Жил Висенте" – "Бенфика".

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта португальская "Бенфика" проиграла "Барселоне" 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира. Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин пропустил три гола за 30 минут

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