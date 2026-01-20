'Тяжелый труд': чемпион мира из РФ в угаре назвал войну против Украины важнее Олимпиады

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин пожаловался на то, что из-за войны против Украины у страны-агрессора "свободных денег стало меньше". Чемпион мира-93 при этом отметил, что российские участники ОИ-2026 не должны обижаться, если их призовые пойдут на выплаты оккупантам.

Об этом бывший муж предательницы Украины Татьяны Навки заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот также добавил, что российским олимпийцам все равно надо найти возможность сделать выплаты.

"Стоит ли материально поощрять спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Моя точка зрения – ребят всегда нужно поддерживать. Я ведь сам бывший спортсмен, знаю, какой тяжелый труд проделывают ребята. Одновременно понимаю, что в условиях СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.) свободных денег у страны стало меньше. Скорее всего, нашим солдатам деньги сейчас нужнее. В любом случае не мне решать этот вопрос, но я только за материальное поощрение участников Олимпиады", – сказал Жулин.

Ранее этот россиян отказался посещать Олимпиаду-2026 в итальянском Милане, чтобы "не травмировать свою нервную систему".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка-2022 Юлия Ступак возмутилась критикой со стороны российских болельщиков, которые постоянно высказывают недовольство атлетами.

