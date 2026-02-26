ТЦК 'бусифицировал' украинского чемпиона мира и отправил его в штурмовики, – нардеп Мазурашу

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил в Верховной раде, что многократный чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев мобилизован и проходит службу в штурмовом подразделении. Парламентарий раскритиковал такой подход к использованию ценных кадров.

Во время выступления в парламенте Мазурашу сообщил, что Аникеев является чемпионом мира по шашкам-64 и шашкам-100 и многократно представлял Украину на международном уровне. По его словам, спортсмена "бусифицировали" и направили в штурмовики.

Депутат заявил, что Украина должна побеждать "не количеством, а разумом и умениями", однако, по его утверждению, потенциал используется иначе. Он отметил, что Аникеев сейчас служит в штурмовом подразделении и задался вопросом, "может, стоило использовать его разум, а не бросать в штурмовики бездумно". Также он добавил, что "загонять кого-то в армию под дулами пистолетов и автоматов — это путь в никуда".

Мазурашу также опубликовал сообщение в Facebook, где назвал Аникеева "штурмовиком ВСУ" и уточнил, что тот проходит службу в 225-м отдельном штурмовом полку. Он написал, что система "не проявила мудрости или адекватности, чтобы использовать одного из самых умных украинцев как "мозги" Сил обороны", а вместо этого отправила его в штурмовое подразделение.

Депутат обратился к Офису президента, Главнокомандующему ВСУ, Генеральному штабу, Министерству обороны, Министерству молодежи и спорта и Сухопутным войскам с призывом "проявить мудрость" и поспособствовать переводу чемпиона мира "со штурмовиков на позицию, где он сможет быть максимально эффективным в интересах Украины".

Юрий Аникеев родился 11 июня 1983 года в поселке Кившаровка Харьковской области, проживает в Харькове. Он является 17-кратным чемпионом мира ФМЖД по шашкам-100 и 11-кратным чемпионом мира по шашкам-64, чемпионом мира, призером мировых и европейских первенств в классике, блице и рапиде, победителем Кубка мира 2025 года, многократным чемпионом Украины, капитаном сборной и заслуженным мастером спорта Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2017 года Аникеев получил трехлетнюю дисквалификацию решением Федерации, штаб-квартира которой находится в России (город Санкт-Петербург).

"Его обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развития шашек, в каких-то высказываниях о Путине. А самый большой абсурд - его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке", - заявлял тогда президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко.

Спустя год Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международной федерации шашек (IDF) о дисквалификации.

