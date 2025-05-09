Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко решил поздравить украинцев и всех своих поклонников с 9 мая. 37-летний боксер из Белгород-Днестровского восхитился теми, кто противостоял вторжению гитлеровской Германии в Советский Союз.

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Об этом Ломаченко написал на своей странице в социальной сети Instagram. Двукратный олимпийский чемпион выложил фотографию из родного города возле Мемориала Славы. На снимке Василий позирует вместе с отцом и сыном, который также занимается боксом.

"Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность. Царство Небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни! Поклон всем ветеранам! Мир всем", – подписал фото Ломаченко.

9 мая в Украине отмечают День Европы вместе со странами Европейского Союза. Накануне в стране прошел День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Интересно, что ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев восхитился Ломаченко и призвал его переехать из Украины в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью минувшего года Василий Ломаченко выставил на продажу свой дом в США, оценив его в 100 миллионов гривен. Кроме того, украинский боксер успел влипнуть в скандал – СМИ обнаружили данные о том, что Василий инвестировал средства в бизнес доверенного лица российского диктатора Владимира Путина.

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