'Трудно собраться. Болезнь': биатлонистка сборной Украины сделала признание по итогам Олимпиады-2026

Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко призналась, что находилась в далекой от идеала форме на Олимпийских играх 2026 года в Милане. 26-летняя спортсменка из Чернигова отметила, что прямо перед началом турнира заболела, что полностью выбило ее из колеи.

Об этом сама Дмитренко написала на своей странице в социальной сети Instagram. Биатлонистка сине-желтой команды добавила, что старалась выкладываться в каждой из четырех своих гонок по максимуму, однако она была полностью истощена и не сумела продемонстрировать высокие результаты.

"Трудно собраться с мыслями после моего состояния на Олимпийских играх. Болезнь за неделю до главного старта жизни выбила меня из колеи и не позволила подойти к соревнованиям на том пике формы, на который я рассчитывала. Мое тело было истощено. Но в каждой гонке я отдавала все, что имела. Всю себя. Иногда – даже больше, чем могла. Это были на самом деле непростые дни. Спасибо каждому, кто был рядом в этот период. Вас действительно очень много – тех, кто поддерживал, писал, верил и продолжает верить в меня. Отдельная благодарность тренерам – за доверие и за шанс проявить себя. Спасибо команде, которая поддерживала и помогла почувствовать атмосферу ОИ", – поделилась эмоциями Дмитренко.

На Олимпиаде Кристина приняла участие в индивидуальной (18-е место) и спринтерской гонках (54), пасьюте (45) и женской эстафете (9).

