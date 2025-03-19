'Геноцид украинских детей': легенда спорта раскритиковал Трампа за прогиб перед Путиным

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал идею президентов США и России о проведении товарищеского матча сборных двух стран в этом виде спорта. Чемпион Олимпиады-98 отметил, что Дональд Трамп таким образом становится на один уровень с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли добавил, что представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в таком возможном поединке сделают рекламу российским преступлениям против Украины.

"О возможном хоккейном матче между США и Россией. Привлечение своих граждан (в данном случае американских хоккеистов, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания самых страшных преступлений, в которых погибли и были искалечены по меньшей мере многие сотни тысяч людей, можно считать не только предательством, но и преступлением со стороны Дональда Трампа. Таким образом, американский президент приближается к уровню величайшего преступника современности – Путина, которого необходимо судить за самые тяжкие преступления, включая геноцид украинских детей", – отметил Гашек.

Не так давно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему активно и последовательно поддерживает Украину в войне с Россией. Он также назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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