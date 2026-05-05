Третье подряд чемпионство 'Днепра' и невероятная атмосфера: итоговое видео золотого матча Суперлиги GGBET

На прошлой неделе "Днепр" во второй раз обыграл "Киев-Баскет" в финальной серии Суперлиги GGBET, одержав победу в киевском матче со счетом 60:50 и закрыв серию 2:0. Команда из Днепра в третий раз подряд стала чемпионом Украины.

Решающая игра прошла в столице при полных трибунах – атмосфера финала соответствовала статусу противостояния и добавила матчу напряжения до последних минут.

По итогам сезона самым ценным игроком Суперлиги GGBET был признан капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко.

После завершения финальной серии также была определена символическая пятерка сезона, в которую вошли по два игрока от каждого финалиста: Егор Сушкин, Денис Клевзуник (оба – "Киев-Баскет"), Владимир Конев, Станислав Тимофеенко (оба – "Днепр").

Эмоции чемпионского матча, напряжение финальной серии и атмосфера решающей игры – в итоговом видео.

