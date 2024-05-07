Тренер 'Жироны' ответил на вопрос о продаже Довбика и Цыганкова

Лидеры сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков не должны покинуть испанскую "Жирону" в летнее трансферное окно. Наставник каталонцев Мичел Санчес ваыразил уверенность в том, что наши футболисты начнут с командой исторический сезон, в котором она дебютирует в Лиге чемпионов.

Об этом сам Мичел заявил в интервью журналистам после победы над "Барселоной" в 34-м туре первенства Ла Лиги, пише портал La Razon 25. По словам 48-летнего специалиста, руководство клуба намерено сохранить всех ключевых игроков, которые добились невероятного достижения с клубом.

"Наша идея заключается в том, чтобы не было продаж. Разве что игрок на этом настаивает и это выгодно экономически. Я думаю, что украинцы останутся, потому что у них есть контракт. Также надеюсь, что останется Савиньо. Он лучший, кого я когда-либо тренировал. Уход Алеша Гарсии? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт. И мы надеемся его продлить", – сказал Мичел.

Напомним, Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из киевского "Динамо" в январе минувшего года за пять миллионов евро. Его контракт с испанцами действует до лета 2027 года. В свою очередь Артем Довбик стал самым дорогим трансфером в истории каталонцев – клуб с "Монтиливи" заплатил СК "Днепр-1" 8,5 млн и подписал с игроком соглашение до конца сезона 2027/28.

Как сообщал OBOZ.UA, основной защитник сборной Украины Виталий Миколенко досрочно завершил клубный сезон из-за травмы и поставив под сомнение участие в Евро-2024.

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