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Футболист сборной Украины забил "Барселоне" на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,8 т.
Футболист сборной Украины забил 'Барселоне' на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик забил свой 20-й гол в чемпионате Испании. Лидер сборной Украины по футболу в 34-м туре расписался в воротах "Барселоны".

На 3-й минуте "Барса" открыла счет, но победный результат продержался меньше минуты. После быстрой фланговой атаки последовал навес в центр вратарской площадке, где Артем на противоходе словил тер Штегена.

Футболист сборной Украины забил "Барселоне" на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Гол был настолько быстро забит, что за ним не успели режиссеры трансляции, увлекшись повторами предыдущего удара.

На последних секундах первого тайма Роберт Левандовский с пенальти вновь вывел гостей вперед.

После перерыва игра перевернулась. Артем Довбик сделал результативную передачу, которая стала победной.

Точку в поединке (4:2) фантастическим ударом поставил Порту.

Этот результат позволил "Жироне" впервые в своей истории пробиться в Лигу чемпионов.

Футболист сборной Украины забил "Барселоне" на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Довбик таким образом стал вторым украинцем в XXI веке (кроме Александра Гладкого), которому удалось забить "Барселоне" два и больше голов.

Футболист сборной Украины забил "Барселоне" на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Отметим, что первый свой забитый мяч Артем оформил в 16-м туре в декабре 2023-го, когда "Жирона" победила со счетом 4:2.

Футболист сборной Украины забил "Барселоне" на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, свой 19-й гол Артем забил в прошлом туре. Лидер сборной Украины по футболу реализовал один из двух пенальти в матче 33-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" (2:0).

Футболист сборной Украины забил "Барселоне" на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

Футболист сборной Украины забил "Барселоне" на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

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