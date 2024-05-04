Футболист сборной Украины забил 'Барселоне' на 4-й минуте матча в Ла Лиге, повторив рекорд столетия. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик забил свой 20-й гол в чемпионате Испании. Лидер сборной Украины по футболу в 34-м туре расписался в воротах "Барселоны".

На 3-й минуте "Барса" открыла счет, но победный результат продержался меньше минуты. После быстрой фланговой атаки последовал навес в центр вратарской площадке, где Артем на противоходе словил тер Штегена.

Гол был настолько быстро забит, что за ним не успели режиссеры трансляции, увлекшись повторами предыдущего удара.

На последних секундах первого тайма Роберт Левандовский с пенальти вновь вывел гостей вперед.

После перерыва игра перевернулась. Артем Довбик сделал результативную передачу, которая стала победной.

Точку в поединке (4:2) фантастическим ударом поставил Порту.

Этот результат позволил "Жироне" впервые в своей истории пробиться в Лигу чемпионов.

Довбик таким образом стал вторым украинцем в XXI веке (кроме Александра Гладкого), которому удалось забить "Барселоне" два и больше голов.

Отметим, что первый свой забитый мяч Артем оформил в 16-м туре в декабре 2023-го, когда "Жирона" победила со счетом 4:2.

Как сообщал OBOZ.UA, свой 19-й гол Артем забил в прошлом туре. Лидер сборной Украины по футболу реализовал один из двух пенальти в матче 33-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" (2:0).

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

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