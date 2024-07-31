'Был в накате': почему лучший боксер Украины не набрал топ-форму к Олимпиаде и чего ждать, рассказал главный тренер сборной

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский прокомментировал первый бой олимпийского призера Александра Хижняка на Играх в Париже-2024. В первом раунде соревнований "Полтавский танк" не без проблем победил бывшего украинца Филиппа Акилова, который до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года жил и тренировался в Мариуполе, а теперь нашел убежище в Венгрии. Но и лишних ударов Хижняк успел нахвататься.

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В комментарии OBOZ.UA Сосновский рассказал, почему Александр еще набрал свою оптимальную форму и что активно подсказывал ему во время поединка.

"Думаю, для него он был немного напряжен такой, немного многовато сумбура, суеты, но это связано с тем, что у него был большой перерыв. Потому что художник должен рисовать, музыкант должен играть, а боксер должен выходить в ринг и буксовать. У Саши был большой перерыв в семь месяцах, которые он провел в своем кругу, не было международных боев", – проанализировал Сосновский.

Во время стычки, которая сначала складывалась тяжело для Хижняка, и Дмитрий Дмитриевич, и отец ему что-то активно подсказывали.

"Он когда ноги забирает, то у него такой прессинг, прессинг все время идет. А сегодня он, если бы, ногами подходил неплохо, а вот руки отставали, видели? Иногда не успевал, пересиживал, а потом тяжело выйти. А мы хотим, чтобы он ногами подходил и сразу наносил атаки. У него порой они здорово выходят, а порой...", – признался тренер.

"Когда Саша выиграл Европейские игры 2023 года, он там очень прилично выглядел, даже здорово прошел там как бы постоянно выглядел на Европейских. Как раз, собственно, он проходил турниры. Кроме больших объемов специальной, общей физической подготовки, у него еще очень хорошо вышло накат по турнирам. Он три турнира выиграл, и на двоих был признан лучшим боксером. То есть он был тогда в накате. А тут чего такого ощущения нет? Потому что нет ощущения ринга, нет соревновательного тонуса", – считает Сосновский.

Но, по мнению коуча, украинец может добавлять от поединка к поединку: "И следующий бой уже может быть намного лучше. Еще я надеюсь на его опыт, но оно бывает так, как в первом раунде, когда собирает ненужные удары. Так он пересидел, и только начинает атаковать, то и бам – пропустил. Но, как обычно, легче говорить и труднее сделать".

А вот соперник Александра Акилова до полномасштабного вторжения РФ и переезда в Венгрию в поле зрения главного тренера сборной не попадал.

"Я за ним не следил. Он был младше, в команду не входил. Когда мы уже приехали на турнир и он уже находился в Венгрии, то я его уже заметил. Видел, что у него неплохая наша школа, чувствительный такой, с характером пацан" . Все-таки такой темп, который ему поднял Саша, он почти выдержал", – отметил Сосновский.

"А первый раунд даже вообще дали против нас. Может так и было, где Сашка не успевал немного, ненужные удары пропускал. Здесь в середине было много", – добавил опытный коуч.

После признания нашей легендарной фехтовальщицы Ольги Харлан, после проигрыша на Олимпиаде-2020 в Токио в первом раунде, у нее осталась травма, из-за которой она проходит, и был страх так же рано поиграть и в Париже, мы поинтересовались у тренера, не отразилась ли на Александре и неожиданное поражение в финале Японии.

"Я думаю, что оно все прошло, поскольку это было такое секундное явление. Если бы он повел себя в то время как-то по-другому, то и результат был другой. Имею в виду, когда он слишком быстро сорвался, и оно его повело. Могло быть все по-другому. Но это бокс. И тем более такой тяжелый вес", – считает Дмитрий Дмитриевич.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как единственная украинская теннисистка прорвалась в 1/4 Олимпиады и почему Хижняк мучился с бывшим украинцем.

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