Тренер 'Реала' приготовил неожиданное решение по вратарю сборной Украины на матч Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассматривает сенсационную возможность замены основного вратаря Тибо Куртуа во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Это может произойти в том случае, если в "королевском клубе" будут понимать неизбежность серии пенальти.

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Об этом информирует портал Defensa Central. После победы в домашней игре со счетом 2:1 тренеры "Реала" тщательно разрабатывают стратегию на поединок против "матрасников" на поле соперника. Итальянский специалист старается внушить своим подопечным, что исход дуэли нужно решить в основные 90 минут игрового времени.

При этом никто не может исключить, что встреча может перейти в овертайм или в серию пенальти. В связи с этим Анчелотти активно общается с Луниным, который может выйти на 11-метровые удары, с которыми он неплохо справляется.

В то же время основной план предполагает, что Куртуа проведет в воротах весь поединок, вне зависимости от его длительности. Учитывая, что бельгиец испытывал в последнее время проблемы с подколенным сухожилием, Лунин может выйти в форс-мажорной ситуации.

Отметим, что мадридское дерби в Лиге чемпионов состоится во среду, 12 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. OBOZ.UA ранее писал, где смотреть матч "Атлетико" – "Реал".

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин стал одним из лучших в поединке национального чемпионата против "Райо Вальекано". Наш соотечественник вышел на поле из-за травмы Тибо Куртуа.

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