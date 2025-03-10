Где смотреть 'Атлетико' – 'Реал': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридские "Реал" и "Атлетико" в среду, 12 марта, проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. После волевой победы на домашней арене "королевский клуб" будет отстаивать добытое преимущество на поле своего принципиального соперника.

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Поединок состоится на стадионе "Ванда Метрополитана". Стартовый свисток арбитра Шимона Марчиняка из Польши прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальнейшее противостояние украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

Прогноз на матч "Атлетико" – "Реал" говорит о том, что фаворитом с минимальным преимуществом являются хозяева поля. Ставки на победу "матрасников" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "сливочных" достигают уровня 2,70.

Отметим, что в игре может принять участие вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который стал одним из лучших в поединке национального чемпионата против "Райо Вальекано". Наш соотечественник вышел на поле из-за травмы Тибо Куртуа.

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