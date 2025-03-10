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Где смотреть "Атлетико" – "Реал": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Где смотреть 'Атлетико' – 'Реал': расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридские "Реал" и "Атлетико" в среду, 12 марта, проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. После волевой победы на домашней арене "королевский клуб" будет отстаивать добытое преимущество на поле своего принципиального соперника.

Видео дня

Поединок состоится на стадионе "Ванда Метрополитана". Стартовый свисток арбитра Шимона Марчиняка из Польши прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть "Атлетико" – "Реал": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов

Увидеть принципиальнейшее противостояние украинские любители футбола смогут благодаря видеоплатформе Megogo. Прямой эфир из столицы Испании будет доступен на канале "Megogo Футбол 1".

Где смотреть "Атлетико" – "Реал": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Прогноз на матч "Атлетико" – "Реал" говорит о том, что фаворитом с минимальным преимуществом являются хозяева поля. Ставки на победу "матрасников" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "сливочных" достигают уровня 2,70.

Где смотреть "Атлетико" – "Реал": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

Отметим, что в игре может принять участие вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который стал одним из лучших в поединке национального чемпионата против "Райо Вальекано". Наш соотечественник вышел на поле из-за травмы Тибо Куртуа.

Где смотреть "Атлетико" – "Реал": расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов

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