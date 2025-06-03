Тренер похлопал и заработал 'самое странное удаление в истории футбола'. Видео

В заключительном туре чемпионата Турции между "Самсунспором" и "Кайсериспором" произошёл инцидент, который пользователи соцсетей назвали одним из самых странных удалений в истории футбола. Главный тренер гостей Сергей Якирович получил красную карточку после того, как саркастически похлопал болельщикам.

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На 77-й минуте матча фанаты "Самсунспора" начали бросать в Якировича пластиковые бутылки — одна из них попала в наставника. В ответ он иронично поаплодировал в сторону трибун. Главный арбитр встречи Атила Караоглан расценил этот жест как повод для предупреждения и показал тренеру жёлтую карточку. Поскольку ранее в матче Якирович уже получил одно предупреждение, это привело к его удалению.

Решение судьи вызвало резонанс в социальных сетях. Болельщики назвали эпизод абсурдным, обвинив арбитра в предвзятости и подчеркнув, что подобные действия не должны наказываться так строго.

После удаления главного тренера "Кайсериспор" не смог удержать преимущество и пропустил два гола в компенсированное время — на 90+5-й и 90+8-й минутах. Итоговая ничья позволила "Самсунспору" занять третье место в турнирной таблице и впервые за 27 лет выйти в еврокубки.

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