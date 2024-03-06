Трехкратный чемпион Италии по футболу устроил взрыв в раздевалке своей команды. Видео

Легендарный футболист итальянский футболист ганского происхождения Марио Балотелли устроил странный поступок в раздевалке турецкого клуба "Адана Демирспор", где выступает с 2023 года. 33-летний чемпион Италии, трижды выигрывавший скудетто с "Интером", взорвал петарду.

На видео, которое появилось в сети видно, что нападающий, находясь в одном помещении с партнерами, поджигает небольшой боеприпас и бросает ее в центр, закрывая уши. Взрыв пугает одного из проходящих мимо футболистов. В конце ролика слышен смех.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Балотелли угодил в скандал, разместив у себя в соцсетях видео с президентом США и президентом России.

Напомним, что игры с огнем уже были в карьере Балотелли и закончились они плачевно. В 2011-м году он поджег свой дом в Манчестере.

Игрок со своим приятелем запускал фейерверки через открытое окно. Одна ракета попала в штору, которая тотчас загорелась.

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