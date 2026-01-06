Снега и арен нет: что не так с Олимпиадой в Милане и почему за 30 дней до старта к ней до сих пор не готовы

Уже через месяц в Италии начнется Олимпиада-2026. Но страна до сих пор к ней не готова! Есть вопросы к стоимости, дорогим билетам, транспорту, спортивным объектам и даже главному атрибуту зимних Игр – снегу! Так удастся ли провести соревнования? OBOZ.UA разбирается в вопросе.

Почему выбрали именно Милан?

Италия не впервые принимает Олимпийские игры, они были дважды зимой и еще раз летом. Фактически пришлось соревноваться только со Швецией (другие претенденты снялись), но Форум решили привезти именно в Альпы. Победил не только миллионный Милан, но и маленький поселок Кортина-д'Ампеццо на 5 тысяч человек. Здесь пригодился опыт проведения ОИ в прошлом и поддержка населения, ведь шведы скептически отнеслись к такому большому ивенту у себя дома.

Это впервые в истории, когда сразу два города равноценно будут принимать Зимние игры, но между ними 400 километров по горным дорогам! Все потому, что итальянцы имеют много арен и других спортивных объектов, разбросанных максимально далеко друг от друга; к отдельным надо ехать чуть ли не до границы со Швейцарией (повезло, что большинство спряталось в горах Ломбардии). Интересен и подход к церемониям, впервые за долгое время они будут в разных местах: открытие состоится на "Сан-Сиро" в Милане, а вот закрытие – в Вероне.

И именно в маленьком городке Кортина-д'Ампеццо ожидается транспортный коллапс. Для них это второе проведение такого крупного турнира, но с 1956-го изменилось буквально все. Просто представьте, сколько десятков тысяч туристов надо расселить и дать паркоместа, чтобы они могли посмотреть соревнования по керлингу, бобслею, санному спорту и скелетону. А еще их надо накормить и доставить к спортивным аренам. Помочь могла бы канатная дорога – и она не успевает в дедлайн. Об этом далее.

Зимняя Олимпиада – без снега?

Главная проблема спряталась в природе и изменении климата. Звучит фантастически, но нагорная часть Альп рискует быть слишком разогретой для зимних Олимпийских игр 26-го года. Нет, осадки ожидаются и снег будет. Но для гарантированного проведения соревнований нужен и искусственный снег. Посмотрите как было в Украине в этом году в Карпатах, когда горнолыжные курорты не смогли открыть сезон на Рождество из-за недостатка снега для закрепления искусственного покрытия. Так вот в Милане обоих видов снега надо в разы больше.

Несколько недель назад организаторы заявили, что возникла техническая ситуация – банально не хватает воды. Участок Ливиньо в Итальянских Альпах, где будут проходить соревнования по сноуборду и фристайлу, не имеет стабильного водоснабжения для снежных пушек. Глава Международной федерации лыжного спорта Мишель Вион заявил, что для надлежащего проведения этих видов спорта, нужен не просто натуральный снег, но и искусственный снег, чтобы закрепить их сочетание на склонах. Для нужд ОИ специально построили водохранилище за 21 миллион евро. При тестах систему починили, но на это понадобилось аж 3 суток. Теперь у организаторов сформировалась фобия, что сеть снова сломается и трамплины и хафпайпы не получат достаточно искусственного снега. И на фоне этого не забывайте об экологии, потому что для пушек надо много света и очень много воды.

Дорого. Очень дорого

В Игры-2026 уже вложили 3.5 миллиарда евро, но пока это не окончательная цифра. Надо понимать, что с нуля строят не так много, поэтому эта цифра сногсшибательная. За месяц до начала главного спортивного форума деньги вложены в сотню прямо или косвенно связанных с Играми объектов. Но архитекторы и урбанисты считают, что четверть сооружений банально не достроят за январь. Среди них новая хоккейная арена, которую рискуют не открыть до первого игрового дня, из-за чего хоккейная федерация Канады уже готовит тайное запасное решение. Есть вопросы и к стадиону для прыжков с трамплина в Кортине: после Игр 1956-го года там решили провести все снова, вот только реконструировать полностью не успеют. Соревнования будут проводить с косметическими недостатками, но стадион после этого снова закроется на строительные работы. И такие маленькие недостатки можно найти чуть ли не в каждом городке Италии, где будут Игры.

Европейский подход к многозадачности – единственное, что хоть как-то спасает одновременная спешка и отставание от графиков. Столько денег заложили для того, чтобы потом включить все объекты в долгосрочное планирование, довольно популярную фишку западного мира. Возведенные и обновленные по современным стандартам арены должны стать более удобными для зрителей и спортсменов, а Италия потом не должна будет строить новые с нуля. Потому что очень часто после окончания Игр все просто бросают. В Милане хотят избежать этой проблемы. Между тем, огонь уже путешествует по Италии:

Россиян не будет, но они будут

Спортивная справедливость хоть как-то, но проявилась на зимних Играх – там не будет россиян под их триколором. МОК уже заявил, что в Милане-Кортине они не выйдут под своим флагом, даже если в ближайший месяц будет подписано мирное соглашение по российско-украинской войне. Однако спортивная справедливость не полная, ведь рашисты смогут выступать как нейтральные спортсмены. Это уже вторая Олимпиада, которую проводят во время большой войны в Европе; как и Париж в 2024-м, сейчас Рим запросил перемирие. Украина заявила, что готова к тишине уже сейчас, ООН тоже призвала к остановке всех войн на время Олимпиады. Но одной из составляющих этого уравнения являются россияне – и мы знаем, как они "способствуют миру".

Транспорт и билеты – ещё одна весомая проблема

Теперь время взглянуть подробнее на логистику. Если Милан, как большой транспортный и туристический хаб, уже привык к толпам, то для Кортины это настоящее испытание. Сначала там ждали более 250 тысяч зрителей, но после переоценки транспортных проектов и возможностей, уменьшили ожидания только до 200. Для нужд ОИ не успели построить даже канатную дорогу, а она критически важна для региона с ограниченными дорогами! За месяц до начала соревнований нет ни одного сообщения, что основной вид передвижения тысяч зрителей к местности Тофане заработает до февраля.

Этот город в Альпах очень живописный, но из транспорта там только автобусы, которые могут добраться только по двум дорогам. Их количество можно предусмотреть, а вот сколько будет машин сложно даже подумать! Из-за такой неопределенности, организаторам Олимпиады-2026 пришлось ограничить количество билетов на спортивные мероприятия. Иначе регион превратится в огромную пробку как украинские мегаполисы каждый вечер. А в самой Кортине будут выдавать даже мини-пропуска для отдельных микрорайонов, куда попадут только владельцы жилья или бизнеса. Если же вы будете зрителем – готовьтесь к зимнему походу к стадиону, ведь новая канатная дорога вас не подведет. Она была спроектирована для доставки более 2 тысяч человек к арене каждый час. Но из-за протестов местных, долгого согласования плана и даже угрозы землетрясений ее строительство идет далеко за планами и может не успеть за этот месяц.

До Олимпиады-2026 в Италии остается месяц – праздник спорта пройдет с 6 по 22 февраля. Но пока для этого праздника мало что действительно готово. Кажется, что после больших скандалов, бешеных денег, постоянных сложностей со строительством и споров с местными, в следующий раз итальянцы трижды подумают, нужно ли им еще раз подаваться на проведение Олимпийских Игр.