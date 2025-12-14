Топ-10 в истории. 'Шахтер' официально оформил самый дорогой трансфер за последние 6 лет

Донецкий клуб официально объявил о подписании 22-летнего нигерийца Проспера Обаха, который перебрался в "Шахтер" из черкасского ЛНЗ. Стороны согласовали все условия сделки, а контракт "горняков" с футболистом рассчитан до 31 декабря 2030 года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,5 млн евро. Это самый дорогой переход внутри УПЛ с сезона 2018/19, когда Владислав Супряга сменил "Днепр-1" на "Динамо" за 6,5 млн евро. Кроме того, сделка с Обахом вошла в топ-10 самых дорогих внутренних трансферов за всю историю чемпионата Украины.

Проспер Обах является воспитанником нигерийского клуба "Суприм Кингз". В 2022 году он перебрался в португальскую "Визелу", где сначала выступал за команду U23, а затем закрепился в основном составе, проведя 33 матча в Сегунде и Кубке Португалии с 10 голами и 6 ассистами.

Летом 2025 года полузащитник стал игроком ЛНЗ и в текущем сезоне УПЛ отыграл 15 матчей, отметившись 7 голами и 4 результативными передачами, а также забил один мяч в Кубке Украины.

После подписания контракта новичок "Шахтера" отметил, что считает переход большим шагом в карьере и был приятно удивлен интересом со стороны донецкого клуба.

Футболист подчеркнул, что может действовать на всех позициях в атаке и рассчитывает помочь команде в борьбе за чемпионство Украины и успешные выступления на европейской арене, в том числе за счет собственных результативных действий.

