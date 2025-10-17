Только при одном условии: вратарь сборной Украины столкнулся с ультиматумом в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин склоняется к тому, чтобы как можно быстрее покинуть мадридский "Реал", где в нынешнем сезоне он не получил ни минуты игрового времени. При этом президент "королевского клуба" Флорентино Перес готов отпустить игрока только при условии, что за него заплатят весомую компенсацию.

Об этом информирует портал E-Noticies. По его данным, наш соотечественник провел встречу с Пересом во время которой удивил того признанием о том, что он хочет покинуть клуб. Лунин разочаровался в новом тренере "Реала" Хаби Алонсо, который накануне сезона гарантировал ему место в ряде матчей, но не выполнил своих обещаний.

Отмечается, что в Мадриде не будут силой удерживать 26-летнего украинского вратаря. Однако Перес проинформировал Андрея о том, что он согласится на его трансфер только при наличии предложения в 30 миллионов евро.

Это связано с тем, что в "Реале" очень ценят Лунина за преданность клубу и профессионализм, считая, что его продажа принесет больше проблем, чем выгоды.

