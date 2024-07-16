То, что произошло со сборной Украины перед Олимпиадой, назвали 'абсурдом' и 'большим футбольным позором'

Четырехкратный чемпион СССР в составе киевского "Динамо" Стефан Решко возмущен тем, что на футбольный турнир на Олимпиаду в Париже Украина отправляет не самый свой сильный состав. По мнению 77-летнего экс-динамовца, сложившаяся ситуация не поддается логическому объяснению.

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"Это большой футбольный позор. 32 года футбольная Украина не могла завоевать путевку на Олимпиаду. И после того, как получила лицензию, отправляет не самый сильный состав. Абсурд. И это при том, что мы воюющая страна и на Олимпийских играх должны показать свою силу", – цитирует Решко "Экспресс".

У эксперта создается впечатление, что Андрей Шевченко не руководит украинским футболом.

"Большие претензии и к клубам. Зачем вы воспитываете футболистов, но не отпускаете их выступать под сине-желтым флагом? И это в то время, когда, например, Аргентина берет на Олимпийские игры троих действующих чемпионов мира", – подытожил Решко.

На ОИ-2024 не поехали: Руслан Нещерет, Назар Волошин, Владимир Бражко, Владислав Ванат и Константин Вивчаренко (все "Динамо"), Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба "Шахтер"), Александр Назаренко ("Полесье"), Михаил Мудрик ("Челси"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд") и Иван Желизко ("Лехия", Гданьск).

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Кирилл Фесюн ("Шахтер"), Якив Кинарейкин ("Днепр-1"), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов ("Заря"), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба - "Ворскла"), Александр Мартынюк ("Александрия"), Алексей Сыч ("Движение"), Владимир Салюк ( "Черноморец").

Полузащитники: Максим Хлань ("Лехия", Польша), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Кирилл Сигеев (все - "Шахтер"), Валентин Рубчинский ("Днепр-1"), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба - "Динамо") , Владислав Велетень ("Колос"), Олег Федор ("Рух"), Артем Шулянский ("Александрия").

Нападающие: Даниил Сикан ("Шахтер"), Игорь Краснопир ("Рух").

Напомним, что согласно регламенту каждая сборная может заявить 18 футболистов возрастом до 23 лет (родившихся 1 января 2001 года и позже). Командам позволяется иметь в заявке трех игроков, которые превысили возрастной лимит.

28-й футбольный турнир Олимпийских игр пройдет с 24 июля по 9 августа. Украина сыграет в группе B с Аргентиной, Марокко и Ираком. Именно с Ираком "желто-синие" проведут свой первый исторический матч на Олимпийских играх. Встреча состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Олимпийская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 23 лет, выиграла международный турнир Tournoi Maurice Revello, в котором участвовала впервые в истории.

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